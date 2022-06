The Ragin’ Cajun Crawfish Boil is back at Dick & Jenny’s wi5th a big tent, cold beer, sangria and live Louisiana crawfish boiled on site. Starts at noon!

Plus FABULOUS BANDS:

Great Blue Wail (12-1:30)

Fluse (2:30-4)

Buffalo Brass Machine (5-6:30)

Universal Phunk (7:30-9)

Mike & Sean acoustic inside (9-10).

1270 Baseline Road Grand Island, NY 14072 716-775-5047 or 716-775-5048