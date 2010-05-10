Canada bombing oppdrag mot ISIS å ende innenfor ‘uker’

OTTAWA Canadas bombeoppdrag mot islamsk stat ekstremister i Irak og Syria vil ende i en noen uker, sier utenriksminister St Dion.

Det er da Venstre har tenkt å rulle ut sin nye strategi for Canadas anti terror kamp i regionen, som vil innebære en styrket opplæring rolle.

Venstre kjempet på et løfte til slutt for å ta ut Canadas CF 18 jagerfly fra regionen, avslutter en kamp kampanje som startet ett år tidligere. Men i ukene siden 19 oktober valget, har CF 18s fortsatte å slå til ISIS mål, inkludert fire raid i de første fem dagene av desember.

Men Dion antydet at Venstre har forsinket handling på valget løfte om å ta kontakt med koalisjonspartnere om sine planer for Canadas neste trinn.

Hvis det var bare for oss å utforme en ny plan, vil det bli gjort over natten. Men vi ønsker å gjøre det med våre allierte for å være sikker på at vårt arbeid er komplementær til deres innsats, ikke duplisering, sa han.

Likevel, presset for en tidslinje når de kanadiske bombetokter vil stoppe, svarte Dion, det er et spørsmål om uker, ikke måneder.

Skjebnen til kamp oppdrag ledet av det første spørsmålet perioden for den nye liberale regjeringen mandag som Høyre midlertidig leder Rona Ambrose avhørt statsminister Justin Trudeau hvorfor Canada ble trekker seg fra ISIS kampen helt på tiden andre nasjoner er økende sine militære aksjoner.

Statsministeren har beordret våre CF 18s å stå ned. Hvorfor er statsminister stepping tilbake fra kampen da våre allierte trapper opp? Ambrose sa.

Canada Goose Jakke,Norge,Victoria,salg,outlet,nettbutikk Kjøp Canada Goose Parker

La oss bare være klar over hva ISIS er. Det er en dødskult som selger barn og kvinner til seksuelt slaveri. Det retter seg mot og dreper homofile og lesbiske…. Akkurat hvor ille har den å være i Irak og Syria for ham å la våre CF 18s der? hun sa.

Trudeau, som kalte ISIS en gruppe forferdelige terrorister,» svarte at de militære vil forbli involvert, og at Canada ville hjelpe med humanitære behov og flyktninger.

Spørsmålet har alltid vært den beste måten å engasjere seg, og hvordan kan Canada bruke sine sterke sider, statsministeren sa.

Dion sa senere aktuelle perioden at Canada leverer kun to prosent av luftangrep og at Venstre ønsket å fokusere på hvor Canada vil gjøre en reell forskjell.

The Canadian Press rapporterte mandag at NATO ønsker å se Canada spille en rolle i sin rekonstituert militært oppdrag å trene irakiske sikkerhetsstyrker en idé alliansens generalsekretær pitched direkte til Dion.

Jens Stoltenbergs samtale med Dion på forrige ukes utenriksministerens møte i Brussel var ikke en formell forespørsel, men forsvar og diplomatiske kilder sier det var ment å høres ut Trudeau regjeringens potensiell interesse for forsvaret kapasitetsbygging program, som ble annonsert i fjor sommer. trakk sine styrker, den offisielle lagt til.

NATO ga ingen tidslinjer for opplæring, som skal foregå på trygge baser i Tyrkia og Jordan.

New Democrat Leder Thomas Mulcair brukes spørsmålet periode å trykke Venstre om deres klimaendringer plan vil føre til en reduksjon av klimagasser i 2016.

Trudeau sa Venstre lovet milliarder av dollar i investeringer i grønn infrastruktur og ren energi.

Vi har en hel plan for å oppnå det den forrige regjeringen sviktet, sa han.

Mens politikere var i Commons forrige uke for valg av høyttaler, mandag markerte den første dagen av rutine virksomheten og ga flere av rookie politikerne sin første sjanse til å snakke i kammeret.

Første gang jeg ønsker å si at det er et privilegium og en ære å bli stående for første gang i denne ærefulle huset, forsvarsminister Harjit Sajjan sagt før hans svar på et spørsmål.

Det var et sympatisk inntrykk på det første spørsmålet periode som parlamentsmedlemmer byttet gratulere hverandre på deres valg, en stemning som hjalp Geoff Regan som han umpired hans første spørsmål perioden siden han ble valgt som Commons ‘høyttaler forrige uke.

Det var også en stående applaus da Liberal MP Mauril B reiste seg for å stille et spørsmål. Den politiske veteranen avslørte i forrige uke at han har amyotrofisk lateral sklerose ALS eller Lou Gehrig sykdom.