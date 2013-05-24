Combien de temps dure Shingles Douleur Dernière

est causée par le virus de l’herpès zoster, le même virus qui est responsable de l’infection par la varicelle. Même si une infection à la varicelle résoudra, le virus de l’herpès zoster reste dans un système nerveux de la personne pour le reste de leur vie. Le virus hibernates habituellement dans la moelle épinière et, lorsque le système immunitaire est affaibli de la personne, le virus peut être réactivé. Selon les National Institutes of Health (NIH), les personnes qui ont eu la varicelle ont une chance sur cinq de développer le zona comme un adulte. épidémies courent un cours semblable à une infection à la varicelle. Au cours des deux à trois premiers jours, les gens peuvent se sentir fatigué et fébrile.goose canada pas cher http://www.goosesale.top Ces symptômes sont suivis par le développement d’une zone localisée d’irritation de la peau. Un picotement, démangeaisons ou douloureuse sensation de brûlure se développer, le plus souvent sur le haut du corps. Cependant, les bardeaux peuvent se développer sur les extrémités et le visage aussi. L’indicateur caractéristique de symptômes zona est une unilatérales (côté du corps est affectée). Ceci est parce que le virus suit un chemin de nerf spécifique ou dermatome, à partir de la colonne vertébrale et à la suite du dermatome à la surface de la skin.The phase suivante d’une infection de zona est une à deux semaines de la période de développement de l’éruption de cloques. Cette éruption est semblable à la varicelle et peut prendre sept à 14 jours à la tavelure sur. Typiquement, un autre à deux semaines sont nécessaires pour les lésions complètement heal.A simple cours de bardeaux peuvent durer de un mois à plusieurs mois. La sévérité et la durée de l’infection dépendent de l’âge et de la santé de la personne concernée. Hana Aubrechtova avec la clinique neurologique Austin, le zona peut causer des complications chroniques graves. Une affection appelée névralgie post-herpétique peut se produire, entraînant des douleurs prolongées. Les personnes atteintes de ce développement signalent une hypersensibilité à la peau dans la zone touchée. toucher très léger à la zone peut provoquer des douleurs et des brûlures graves. Le simple contact des vêtements sur la peau peut devenir intolérable. Ces symptômes peuvent jamais resolve.Dr. Aubrechtova indique que le virus peut se propager différents nerfs crâniens avec le potentiel de causer des dommages permanents aux nerfs. Par exemple, si le nerf trijumeau est affectée, le résultat pourrait être sévère douleur lancinante du visage et de l’engourdissement. rarement, la cornée peut être affectée par l’ulcération et impairment.According visuelle subséquente aux Centers for Disease Control, deux complications potentiellement mortelles du zona sont la pneumonie et l’encéphalite, ou une inflammation du cerveau. Une autre complication grave du zona épidémie est un développement de l’infection secondaire dans l’éruption.