Commander Avalide prix le plus bas Internationale Pharmacie

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Combien Avalide A Prix Reduit. Avalide Générique est une combinaison de médicaments que l’on utilise pour traiter la haute pression sanguine. Une des composantes appartient à une classe de médicaments pour la pression sanguine qui empêche l’hormone angiotensine II d’effectuer la constriction des vaisseaux sanguins, permettant ainsi au sang de circuler plus librement et de maintenir la pression sanguine basse. L’autre composante est un diurétique qui augmente l’excrétion d’urine, enlevant ainsi l’excès de liquide du corps, ce qui diminue la pression sanguine.



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