generic 250 mg Ponstel Order – Fast Shipping – Lowest Prices

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Best Place To Buy Generic Ponstel. Ponstel (Mefenamic acid), a nonsteroidal anti-inflammatory drug, used for the relief of moderate pain (when treatment will not last for more than 7 days) and for the treatment of menstrual pain. Generic Ponstel may also be marketed as Ponstan, Mefenamic acid.
*Ponstel® is manufactured by First Horizon Pharmaceuticals.
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