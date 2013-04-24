Kanada Gans Bolsters Executive Team zu Treibstoff Fortsetzung Global Growth

TORONTO, 30. August 2016 / CNW / Canada Goose, führender Anbieter von Arctic-Luxusbekleidung, gab heute drei neue Führungskräfte bekannt: Lee Turlington als Chief Product Officer, Jackie Poriadjian Asch als Chief Marketing Officer und Scott Cameron als EVP von eCommerce, Stores und Strategie. Die neuen Führungskräfte erweitern die Führungsqualitäten des Unternehmens erheblich und werden eine wesentliche Rolle bei der Produktinnovation spielen, das globale Wachstum fördern und die Chancen der Marke maximieren.

‘Mit Lee, Jackie und Scott an Bord waren wir noch nie in einer stärkeren Position, um erfolgreich zu sein’, sagte Dani Reiss, Präsident und CEO von Canada Goose. ‘Wir haben eine spannende und aggressive Vision für die Zukunft mit dem Wind bei uns Und wir haben das richtige Talent, um es geschehen zu lassen. ‘

Lee Turlington, ein Veteran der Sportswear-Branche, wird in die neu geschaffene Rolle des Chief Product Officer einsteigen. Er hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in Bekleidung und Oberbekleidung mit vorherigen Führungspositionen bei Nike, Patagonia, The North Face und Fila.canada goose outlet http://www.canadagoose16.top Lee hat einen weltweiten Ruf für die Gestaltung von Strategie und führenden Unternehmen entwickelt und hat in einer beratenden Rolle für Canada Goose gearbeitet In den letzten zehn Jahren.Er beaufsichtigt die wachsende Design Merchandising-Organisation mit einem starken Fokus auf Innovation als das Unternehmen weiterhin in neue Jahreszeiten und Produktkategorien zu erweitern.

Bevor sie zu Canada Goose wechselte, diente Jackie Poriadjian Asch als SVP von Global Brand Marketing bei UFC, wo sie fast ein Jahrzehnt lang die Marke auf globaler Ebene verbrachte. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung auf dem Weg zu neuen Grundlagen in Inhalt und Vertrieb, wird Jackie weiterhin ein integriertes Marketing-Team aufbauen und betreuen und wird verantwortlich sein für die Entwicklung einer Business Intelligence-Praxis, um Einblicke zu liefern, die dazu beitragen, die Strategie über alle Aspekte von das Geschäft.

Kevin Spreekmeester, der kürzlich als Chief Marketing Officer tätig war, wird in die neue Rolle des Chief Brand Officer eintreten. Joan Canada Goose im Jahr 2008 Kevin ‘s reichen Markenaufbau Expertise und Leidenschaft für die Marke wird auch weiterhin ein unermessliches Vermögen für alle strategischen Markenentscheidungen.

Als Mitglied der Firma von McKinsey Co., wo er Partner war, wird Scott Cameron als EVP von eCommerce, Stores und Strategy dienen. Durch die langjährige Erfahrung, die mit Einzelhändlern und Verbrauchermarken in einer Vielzahl von Themen zusammenarbeitet, ist Scott für die weltweite Verbreitung der Kanadagansen verantwortlich, darunter die bevorstehende Einführung der ersten Flagship-Einzelhandelsgeschäfte in Toronto und New York Stadt.

Kanada Gans Produkte werden in 50 Ländern verkauft und das Unternehmen hat mehr als 2000% in den letzten zehn Jahren gewachsen. Informiert durch die rauen Anforderungen der Arktis, begeistern unerbittliche Innovation und kompromisslose Handwerkskunst die Form und Funktion jeder Kollektion. Von den antarktischen Forschungseinrichtungen und der kanadischen Hocharktis bis zu den Straßen von New York City, London, Mailand, Paris und Tokio sind die Menschen stolz darauf, Kanada-Gansprodukte zu tragen. Mit mehr als 1.300 Mitarbeitern weltweit ist Canada Goose ein anerkannter Marktführer für sein Engagement in Kanada und ist langjähriger Partner von Polar Bears International.