Look To East Side Of Lake Toho

Look To East Side Of Lake TohoOsceola Sports Osceola Pesca

22 de fevereiro de 2002By Nancy Smith, correspondente sentinela

Desova de graves continuam a proporcionar uma acção de pesca no Lago Tohopekaliga. O lado leste do lago foi produzindo peixe grande, de Frei ‘s Cove para as fechaduras Southport. Quando o vento é com rajadas mais de 15 mph de oeste, sudoeste, ou noroeste, as ondas são tão grande nessa área que é impossível para os peixes, mas quando os ventos balançar para o quadrante leste, é o lugar para estar.

Último fim de semana, foi bom ver que dapping voltou a nossos lagos. Dois homens motorizado na água rasa perto ‘s vala Partin, no lado leste, vestiu limícolas, pegou suas longas varas sem bobinas, e saiu do seu barco e começou dapping.

Eles usaram shiners selvagens posicionado 12 18 polegadas sob a bobber, e deixou que a plataforma no meio de manchas de Pickerelweed ou juncos. Pegaram baixo enquanto se moviam silenciosamente junto, dapping que shiner em cada pequena abertura que poderiam encontrar. Eles pescaram uma área tão superficial e grossa com vegetação que vadear era a única maneira de obter acesso.

Para os últimos anos, o lado leste do Lago Toho tem sido sufocados com hydrilla, mas é agora acessível. O hydrilla ainda está lá, mas é mais escassa e há muitas áreas para pescar. Vários pescadores trabalhou a grama escassa Kissimmee e eles pegaram alguns peixes.Canada Goose Trillium Parka Casaco http://www.canadagoose20.top É melhor sorte trabalhar os aglomerados hydrilla dentro da grama, usando uma técnica de natação worm.

O método mais produtivo foi um polegadas lagarto melancia sementes 6 em um peso onça 3 / 16th, trabalhou lentamente através do hydrilla. Baixo atacados, como eles odeiam lagartos.

NOVO CALENDÁRIO

It ‘s tempo para planejar a pescar água corrente. A cada ano, a partir de meados de Março, os níveis de água em nossos lagos estão autorizados a cair, a fim de se preparar para a temporada de chuvas de verão. Este ano, devido à restauração do rio Kissimmee , as coisas vão mudar.

East Lake Toho, Lake Toho, Lake Hart, Lake Mary Jane, e da Cadeia Jacaré vai começar a cair, em seguida, como de costume, e todos esses lagos têm água suficiente para criar um bom fluxo a jusante. A mudança no cronograma de idade vai afetar o lagos Cypress jusante, Hatchineha e Kissimmee.

Durante anos, o estado tem sido a compra de terras limítrofes desses lagos para criar servidões para o fluxo. Os canais que ligam os lagos foram dragados e o trabalho é concluído. Os canais são mais profundas e mais largas, e agora pode transportar mais água.

A fim de manter o fluxo através do Boi restaurado curva no rio Kissimmee, esses lagos não será mais reduzido em uma programação feita pelo homem. Eles vão para uma programação chuva conduzido.

O bloqueio S 65 na Highway 60 na extremidade sul do Lago Kissimmee está aberta agora porque o nível da água na cadeia inferior é de 52 pés. Ele poderia permanecer aberto até que o nível da água lá embaixo atinge 48,5 pés, e a esse nível, o fluxo através do rio Kissimmee cessa.

Uma vez que todas as compras de terras sobre o inferior Cadeia Kissimmee são concluídas, os lagos haverá deixada subir até um máximo de 54 pés durante os meses de inverno, mas terá permissão para cair para a extremidade inferior da programação, 49 pés, durante furacão temporada. Estes níveis são mais elevados do que o antigo calendário. o meandro histórica do rio Kissimmee está sendo restaurado, e água que flui é necessário mantê-lo em condição mais natural.

LAKE TOHO ANIMAIS SELVAGENS

Se você, como muitos outros, são um cativo do tráfego Neptune Road, então você tem tempo de sobra para desfrutar da vida selvagem no Lago Toho. Esta semana, um ganso de Canadá (Honker) foi visitar a Brinson Park. Ele foi o único outro ali, e começou a andar com parentes distantes, incluindo a grande ganso branco que vive em torno de lá. os pelicanos brancos foram alimentando-se na esquina do lago, e você pode vê-los recolher peixe com suas contas enormes.

Don ‘t esquecer de olhar para as águias, falcões, e falcões como eles se alimentam, e no topo de árvores e postes de energia. Esta é a época do ano eles constroem ninhos.

Os pescadores também fornecem ação cênica como você se sentar no trânsito. Aqueles no cais e nas margens estão a captura de peixe, e guias locais foram ancorar fora da área profunda dragado. Se você relaxar e desfrutar da beleza natural da área, o problema do tráfego doesn ‘t parece tão ruim.

pesca ponta: O boletim meteorológico fim de semana é bom para os seres humanos, mas ruim para a pesca Depois de uma frente fria se move através, sábado e domingo vai ser legal com aqueles céus azuis elevados direita atrás de uma frente Será bonita no lago, e por causa .. da lua cheia perto, deve haver alguma ação da cama em águas rasas, embora a mordida é lento atrás da frente.