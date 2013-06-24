Ombytning mine HR hælene i Dublin for kokkens hvide i London

Mine dage var engang indtages med e-mails, aftaler, regneark og procedurer. Min garderobe var en formation af pressede jakkesæt i mørke nuancer blanding ind i hinanden, med perfekt matchende hæle under dem i deres bokse. Besat af at have fejlfri og velplejede negle, ville jeg genfremstille dem, når jeg opdaget den mindste chip. På min sparsomme skrivebord alle elementer var pænt arrangeret, flankeret af en ordnet stak opslagsværker. Jeg greb min Blackberry i min højre hånd, som jeg marcherede fra skrivebord til bilen, ude af stand til at blive adskilt fra det for selv de korteste tid, en sikkerhed tæppe mellem mig og mit arbejde.

Ser op fra mine oversprøjtet Birkenstocks (hvad er det på dem jeg spekulerer), jeg øje op en anden levering landing i køkkenet og spekulerer på, hvor vi kommer til at finde plads. Allerede hver tomme af de rustfri bænke stål er rodet med kasser, skærebrætter, plastbeholdere, og nu denne slingrende tårn af frugt kasser. Det er varmt i køkkenet og jeg febrilsk forsøger at huske, hvor jeg gemt vores fans. En fjernt minde af en aircondition kontor blinker ind i mit hoved, jeg skubbe det væk. Tid til at pakke levering og komme tilbage til arbejdet.

Denne overgang fra virksomhedernes verden til køkkener startede for tre år siden. Jeg havde altid været noget besat af mad. I mit tidligere liv som en HR-manager i Dublin ville jeg bage derhjemme, altid at gøre for meget, hvilket bringer de resterende punkter i arbejde næste dag. Jeg fodres min kolleger morgenmad med scones og kiks; en hvid og mørk chokolade cheesecake snøret med Kahlua var en bestemt favorit.

Har altid været mere akademisk end praktisk, gik jeg lige ind kollegium efter gymnasiet, studerer psykologi derefter en master i business, før du starter arbejde i en stor apotek gruppe.

Jeg virkelig elskede min gamle job, og da jeg klatrede op ad stigen jeg skjulte tanken om at gøre noget andet. Min mor selvfølgelig vidste bedre (gør de ikke altid), og vil ofte sige, at jeg ikke havde fundet, hvad jeg skal gøre. Afvisning dette vil jeg fokusere på den næste store projekt i arbejde.

Men da min far overlevede en kritisk sygdom, blev mit liv vendt vrangen ud, og jeg begyndte at sætte spørgsmålstegn ved alt, hvad jeg havde bygget til mig selv. Omkring dette tidspunkt begyndte jeg en blog, hvor jeg begyndte at udøse min fiksering med madlavning. Jeg ville bo op sent om natten at skrive det, og i weekenden ville jeg vågne op tidligt og tilbringe to dage i en madlavning og bagning vanvid. Dette fortsatte i flere måneder, og i sidste ende mulighed for at flytte til London kom omkring en måned før jeg vendte 30.

For et stykke tid, jeg fastholdt den illusion, at jeg ville fortsætte med at arbejde i HR, da jeg flyttede til udlandet.

Det var dengang, at jeg indså, hvor meget du kan lade dit arbejde definere dig. Da jeg først flyttede til London jeg ikke arbejde for et antal måneder, der er gemt i mit gamle job. Jeg var blevet så vant til at sige, Jeg er Laoise, jeg er en HR-manager, at når møde nye mennesker og at skulle indføre og snakke om mig selv følte jeg jeg havde lidt at sige. Men at flytte til London frem for at starte forfra i Dublin gjort det mindre kompliceret at re opfinde mig selv. I London var jeg anonym, men jeg fandt hurtigt var der forbindelser, der skal foretages her også.

Som det ofte er tilfældet med den irske udlandet, har jeg endte med at arbejde for en irsk person. Robin Gill oprettet The Dairy restaurant i Clapham i 2013, og det har siden vundet mange priser, herunder god mad Guide s Chef of the Year for Robin selv. Sidste år åbnede han en anden restaurant The Manor, tæt fulgt af sin gårdbutik, The Delicatessen begyndelsen af ​​dette år, og hans fjerde rejsewebsted Paradise Garage et par måneder siden. Med hans hold, har han skabt smukke restauranter, som gør deres egne brød, smør, og charcuteri ligesom svinekød og fennikel salumi, guanciale, gås skinke og Lardo. At The Dairy vi selv har en taghave komplet med bistader, passet af Dean Parker, køkkenchef på The Manor.

Under en irsk forbindelse i London har helt sikkert hjulpet mig, og jeg har været overvældet af hvordan støttende industrien er her. Når du viser en vilje til at lære muligheder åbne op til dig, og jeg har mødt en række irske folk, som ekko samme følelse.

Jeg gik til madlavning skole og afsluttet en professionel eksamensbevis, hvor jeg begyndte at arbejde i en pub køkken at få hands on erfaring. Flytning fra en baggrund af en indspændt og altid politisk korrekte HR miljø at komme ind et køkken, hvor alt er tilladt, var forfriskende.

Madlavning derhjemme tilbage i Irland, ville jeg tror, ​​jeg var kun fantastisk at have små middagsselskaber for venner med ooohs og aaahs end min madlavning. Sikker vidste jeg ikke, hvordan man kokken allerede? Jeg havde ikke en anelse.

I et professionelt køkken, du står over for hver opgave, der skal forstærkes. Du er ikke afpudses én løg, du er terninger 20. Du er ikke at gøre en lille skål med mayonnaise, det er et kar, og du bare vide det er den tid, du opdele det, igen og igen, som du stutter ærligt jeg ved, hvordan man laver mayonnaise . Du er ikke peeling én kartoffel, det er en sækfuld. Du er ikke plettering op fire retter, det er flere hundrede. Nu tænker på at gøre det igen og igen, hver frokost og middag service og gør det konsekvent til samme standard.

I en indenlandsk køkkenet kan du nemt styre miljøet, dit udstyr, din musik, ingen distraktioner. Indtast nu den professionelle køkken, hvor du kan være omgivet af en eller flere af følgende: høj musik, leverancer ankommer, andre kokke arbejder omkring dig alle, der ønsker at bruge det samme udstyr på samme tid, leverandører ringer, forsiden af ​​Parlamentet personale råber checks, bryder bakker, fade, pander, dybest set højt lyde alle de gange, dit arbejde plads at blive invaderet af andre kokke, udstyr, flere leveringer. Listen fortsætter.

Du tror måske, at det at være en organiseret person er en vital del af at være en kok, og ja det er absolut vigtigt, men det kan også være uhyre frustrerende, som du arbejder i et miljø, der er ofte er kaotisk.

Før jeg begyndte at lære at lave mad professionelt jeg forestillede jeg ville glide elegant rundt i køkkenet i mine Birkenstocks, omrøring saucer, sipping lagre, tilføjer en knivspids salt, en anden kvist timian, et drys af krakket sort peber. Jeg ville være rolig, smilende sødt som jeg fremmanede et andet parti af pomme ren.

Hvordan forkert var jeg. Her er et par ting, der har stået ud under min meget korte erfaring med professionelle køkkener hidtil.

Blå papir: Du vil udvikle en usund besættelse med blå papir. Det har så mange anvendelser. En ny rulle synes sådan en rigelig ting. Men hvor kommer alle de blå papir hen? Det er et ubesvaret mysterium.

Rage spørgsmål: En ukontrollabel vrede fylder dig, hvis nogen bruger et skærebræt uden blåt papir nedenunder for at sikre det. Eller endnu værre, de bruger blåt papir, men det er ikke fugtig. En Incredible Hulk typen raseri forbruger dig, når du ikke har en ske, når du har brug for en, eller kan ikke finde en spatel.

Backs: Du vil råbe ryggen flere gange på en dag, end det er menneskeligt muligt. Backs! Backs Baaaaaaaacks! Snart vil du begynde at synge det som et lille omkvæd i dit hoved. Når du forlader køkkenet kan du gø dette ud på fremmede, der bruger mere end fem sekunder at flytte ud af din måde.

Dine nemeses: klamre film og sølvpapir: Disse daglige mad belægninger kan være nyttigt i starten, men de er i virkeligheden onde væsener, som vil konspirerer til at sidde fast på alt. Du vil bruge mere tid, end du virkelig bør forbande dem. Men når du formår at optrævle dem du vil føle sejrende (nyde det, det er en midlertidig følelse).

Respekt for skeer: Før du arbejder i køkkener, jeg ville ikke have givet den ydmyge spoon en anden tanke. Nu er det en værdsatte ædelsten. Find din. Behold dem. Lad aldrig dem gå. Nogensinde. Nogensinde. De er magiske genstande, der forsvinder kun at dukke op igen i slutningen af ​​tjenesten.

Kleptoman tendenser: På bussen hjem vil du spekulerer på, hvad der er at grave ind i din baglomme. Tre vinsmagning skeer. To dej skrabere. Plus nogle blå papir.

På de lange dage: Når du ømme, hvor du aldrig troede muligt, og du har indtastet et helt nyt niveau af træthed, vil du spekulerer på, hvorfor fanden du nogensinde forladt dit kontor job for denne vanvittige verden.

På de bedste dage: Og så nogen giver dig en ét ord kompliment på et fad. Det er den bedste følelse. Du spekulerer på, hvorfor fanden, du ikke forlade dit kontor job hurtigere. Det er derfor, du går hjem, sove i fire timer og stå op og gøre det hele igen.

Jeg længe stoppet pleje om mine negle, og griner på den gamle mig, uendeligt malet dem, og faktisk plejet den dag, hun først måtte skære dem til at lave mad. Min garderobe har nu en ny arbejde uniform: uoverensstemmende jeans, en række af hvide t-shirts på et spektrum af hvid til grå eller creme efter mange cykler i vaskemaskinen. Hælene er for længst forbi, erstattet af en omfattende sok samling, måske en lille hilsen til mit gamle liv.