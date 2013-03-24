Heeft Londense Olympische ambtenaren echt vragen Keith Moon om te spelen op de Olympische Spelen?

Londen Olympisch ambtenaren probeerde te boeken een beroemde overleden Keith Moon om te spelen op de Olympische Spelen van 2012 of zo de media gemeld. Het verhaal werd opgepikt door het nieuws verkooppunten over de hele wereld, met name door de notoir snarky muziekpers, maar heeft iemand daadwerkelijk te stoppen om hun feiten te controleren?

It ‘sa geweldig verhaal. Een parodie van de Britse bureaucratie en het symbool van de manier waarop het contact deze organisatoren zijn.canada goose jas sale http://www.canadagoose12.top Het ‘s een gemeenschappelijk thema van de Britse pers om elke mogelijke element van de commissie te bekritiseren en er zeker zijn blunders en twijfelachtige beslissingen geweest die moeten worden aangekocht publieke licht.

Maar zeker de commissie kon ‘t zo gek om te proberen en boek de drummer van The Who zijn;. De man die de beroemde stierf in 1978 aan een overdosis na een leven van rock and roll Als dit verhaal in uw inbox gedaald dan misschien, gezien de sensationele aard van het verhaal dat je ‘d geef het Olympisch comité een gesprek en vraag ‘leverde dit echt gebeurd?’

Maar het lijkt alsof niemand deed. Geen van de verkooppunten die dit verhaal meldde eigenlijk lijken te hebben de moeite genomen om de commissie voor commentaar te jagen.

Het verhaal kwam oorspronkelijk uit de manager van The Who, Bill Curbishley. Het verhaal werd ondersteund door co performer Roger Daltrey die zelfs een beetje anekdote over hoe slim Curbishley was toen het ontkennen van hun verzoek. Een perfecte kleine versnapering om die pagina’s te vullen.

Maar deze zelfde twee mannen zijn beiden verbluffend goed in drummen tot publiciteit toen ze nodig hebben om en ze zijn allebei sterk betrokken bij het produceren van een film op Keith Moon die later dit jaar worden vrijgegeven.

Als het ‘waar is dan is het ‘s zeker een goede timing voor de twee, in een poging om hun nieuwe film te promoten, maar het klinkt te mooi verhaal voor mij.

Nu misschien iemand, ergens langs de lijn, moet gedacht hebben aan commentaar van de commissie te krijgen. Er ‘s elke kans die het zag gebeuren, maar niet op zoek naar commentaar is hetzelfde luie journalistiek als herdrukken van alle oude persbericht die door de deur komt.

de controle, het feit, journalistiek, Keith Moon, OlympicsDated: 08 mei 2012

