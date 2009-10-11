søster siger musiker havde ingen kendt vilje

MINNEAPOLIS Prince søster mener superstjerne musiker didn have en vilje og spurgte en Minnesota domstol tirsdag for at udpege en trust selskab til midlertidigt at føre tilsyn hans multimillion dollar ejendom.

Tyka Nelson, Prince kun fuld søskende, sagde i retten arkivering, at øjeblikkelig handling var nødvendig for at styre Prince erhvervsinteresser efter hans død i sidste uge på Paisley Park, hans berømte hjem og pladestudie kompleks i forstæder Minneapolis.

Dokumenterne don anslå, hvor meget hans ejendom kan være værd, men prins gjorde hundreder af millioner af dollars for pladeselskaber, koncertsteder og andre.

Og skøn over, hvor meget licens hans personlige brand vil generere efter hans død nå til de lilla skyer. På kun tre dage udgydelsen af ​​sorg og nostalgi efter hans død bedt fans til at købe 2,3 millioner af hans sange.

Nelson bad om, at Bremer Trust, en virksomhedernes tillid selskab, blive navngivet administrator af boet. De retsdokumenter siger Bremer Bank ydet finansielle tjenester til Prince i mange år. Retten didn straks regere.

Prince ejede en halv snes ejendomme i Minnesota, de fleste af det ubebyggede arealer og nogle huse til pårørende, værd omkring $ 27 millioner, ifølge offentlige registre. Han solgte også mere end 100 millioner albums, ifølge Warner Music Group. Og Pollstar, en koncert industri magasin, sagde, at i de år, hans ture toppede hitlisterne 10 år over fire årtier, der udfører ture raked i 225 $ millioner i billetsalg.

Men hvad der var tilbage i Prince hænder er mindre end summen af ​​billet og album salg, givet betalinger pladeselskaber, personale og til at dække andre udgifter.

Hvis han efterlod ingen vilje eller tillid, kunne divvying sin formue blive kompliceret, siger Susan Link, en top Minnesota skifteretten advokat. Link sagde advokater bliver nødt til at få Prince søskende at blive enige om aktiv fordeling, og at det kunne få meget kompliceret, hvis de don vil forsøge at sætte familien ned, sagde Link, der isn involveret i sagen. ikke kommer til at forsøge at tænde kampen og få en stor brand igangværende og få alle kæmper om dette. nogen stadig kunne komme frem med et testamente eller tillid dokument. Da Michael Jackson døde i juni 2009, mangeårige advokat John Branca indgivet en vilje seks dage senere, upending tiltag fra Jackson mor til at blive hans ejendom eksekutor baseret på hendes forudsat der var ingen vilje. Bare i sidste måned, godset solgt Jackson aktiepost i forlag Sony / ATV til Sony Corp. for $ 750 millioner.

Offentlige optegnelser viser Prince oprette mere end et dusin selskaber, selvom de fleste er nu inaktiv. Han har også blandes gennem advokater og virksomhedsledere jævnligt, hvilket betyder at han kunne have skabt en vilje på et tidspunkt uden andre vide om det.

virkelig kan tro på den korte tid siden han døde, at de lavede en grundig søgning, University of Minnesota juraprofessor Judith Younger sagde.

Irwin Feinberg, en Los Angeles tillid og skifteretten advokat, bemærkede, at velhavende mennesker normalt skabe tillid for at undgå offentlighedens skue af skifteretten, og at det ville være usædvanligt for Prince ikke at have gjort det.

en sko kommer til at falde, ville man tro, det ville falde ret hurtigt, siger han.

Prince post mortem indtjening kunne matche top tjene døde berømtheder som Elvis Presley, vurderer Mark Roesler, administrerende direktør for CMG Worldwide, som håndterer licenser for godser af Marilyn Monroe, James Dean og andre sene stjerner. Presley ejendom foretaget 55 mio $ bare i 2015, ifølge Forbes magazine.

Prince så store som de får, fortalte Roesler The Associated Press i slutningen af ​​sidste uge. der være en virksomhed bygget op omkring Prince 60 år fra nu ligesom James Dean? Svaret er entydigt, domstol arkivering tirsdag sagde, at hun havde grund til at tro, at prins henrettet et testamente eller andre dokumenter at sige, hvad der skal ske med hans ejendom på hans død. Nelson sagde hun gør ikke kender hendes bror aktiver eller gæld, men sagde, at han havde aktiver, der kræver beskyttelse.

Hendes advokater udgivet en erklæring siger de ikke frihed til at drøfte sagen for at værne om privatlivets fred, at prins og Nelson familien altid har fastholdt. Minnesota loven, hvis en person dør uden en vilje og uden overlevende forældre, børn eller børnebørn de næste mennesker i linje til at dele i boet er de overlevende søskende, herunder halvsøskende.

Prince var ikke gift og havde ingen kendte levende børn. Nelson er hans eneste fuld søskende, selvom han har fem halvsøskende (to andre halvsøskende er døde).

Court slagsmål i de seneste år tyder penge var ikke frit flydende. I april 2013 Prince mistet en retssag indgivet i New York State Supreme Court anlagt af parfume maker Revelations Perfume og Cosmetics Inc. for ikke at fremme parfume linje opkaldt efter hans 2006 album. på First Avenue klub, en berømt spillested fra Rain. blev dømt til at betale 4,4 mio $, men aldrig gjorde. I stedet sagsøger advokater gik søger efter aktiver, fundet omkring $ 3 millioner i forskellige Minnesota bankkonti og brugte retskendelser til at fryse dem, ifølge Brian Slipakoff, en advokat, der repræsenterede parfume maker. Prince senere afregnes til et lavere beløb.

gør ikke foreslå der var tonsvis af kontanter liggende rundt, sagde Slipakoff sidste uge.

Prince stødt skat vanskeligheder flere gange, bl.a. på grund tilbage skat til Frankrig i 2012, hvor han indbetalt, og forfaldne ejendomsskatter omkring $ 450,000 i 2010. I 2013, IRS indgav en føderal skat pant mod ham i Carver County Court i Minnesota for $ 1,6 million. Hvad skete der med denne sag er uklar.

Optager på fil med Carver County, hvor Paisley Park ligger, viser, at han var ajour på sine ejendomsskatter, da han døde.