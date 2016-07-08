THEATER | ON THE BOARDS presented by Irish Classical Theater Company

OPENING
EVITA, musical by Tim Rice & Andrew Lloyd Webber, directed by Randall Kramer, starring Michele Marie Roberts, John Fredo, Marc Sacco, Paschal Frisina III, Arianne Davidow, Victoria Perez, Jeffrey Coyle, Alejandro Gomez, Taylor Carlson, Jon Yepez, Matthew Iwanski, Emily Yancey, Jake Hayes, Thomas Evans. Through Aug 7, Wed & Thu at 7, Fri at 8, Sat at 4 & 8, Sun at 2. MusicalFare Theatre, 4380 Main St., Amherst (839-8540). www.musicalfare.com
THE WINTER’S TALE, comedy by William Shakespeare presented by Shakespeare in Delaware Park, directed by Saul Elkin, starring Matt Witten, Jen Stafford, Lisa Vitrano, Tom Loughlin, Marissa Biondolillo, Nick Stevens, Jordan Levin, Steve Braddock, Patrick Moltane. Through Jul 17, Tue-Sun at 7:30. Shakespeare Hill in Delaware Park (856-4533). www.shakespeareindelawarepark.org
CLOSING
IN THE NEXT ROOM (OR THE VIBRATOR PLAY), play by Sarah Ruhl presented by Chautauqua Theater Company, directed by Larissa Kokernot. Through Jul 10. Bratton Theater, Chautauqua Institution (357-6250).
SPECIAL PRESENTATION
LOOKING, comedy by Norm Foster presented by Desiderio’s Dinner Theatre, directed by Jay Desiderio, starring Don Gervasi, Marc-Jon Filippone, Lisa Hinca, Tammy Reger. Through Aug 28. Bobby J’s Italian American Grille, 204 Como Park Blvd., Cheektowaga (395-3207). www.mybobbyjs.com
UPCOMING
IT’S ONLY A PLAY, comedy by Terrence McNally presented by Buffalo United Artists, directed by Drew McCabe, starring Anthony Alcocer, Anthony Chase, Adam Hayes, Jimmy Janowski, Lisa Ludwig, Mary Kate O’Connell, Michael Seitz. Jul 23-Aug 14, Sat at 8, Sun at 7. Alleyway Theatre, One Curtain Up Alley (886-9239). www.buffalobua.org
THE PROFANE, play By Zayd Dohrn presented by Chautauqua Theater Company, directed by Vivienne Benesch. Jul 22-31. Bratton Theater, Chautauqua Institution (357-6250).
THE TAMING OF THE SHREW, comedy by William Shakespeare presented by Shakespeare in Delaware Park, directed by Steve Vaughan, starring Bonnie Jean Taylor, Chris Hatch, Zev Steinberg, Marissa Puzutto, Norm Sham, Adam Yellen, Marc Ruffino, David Lundy, Rolando Gomez. July 28 – August 21 Tue-Sun at 7:30. Shakespeare Hill in Delaware Park (856-4533). www.shakespeareindelawarepark.org
