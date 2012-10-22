Wundervolle Wasservögel unter Fallvögeln

An jedem Tag im Herbst sonnig oder bewölkt ist es eine glorreiche Farbwelt entlang der Wanderwege im Naturschutzgebiet bei Maplewood Flats mit Pappeln und Ahorn, die auf eine wunderbare Show setzen.

Es ist eine großartige Zeit für Vogelbeobachtung mit Wasservögel, wie goldeneyes, Buffleheads und Scoters, die von ihren Brutgebieten kommen, um den Winter hier zu verbringen. Und viele Enten sind in der Tat bunt, wie die Harlekin und Langschwanz, mit dem Regenbogen farbigen Holz Ente ein Bewohner an der North Shore. canada goose schweiz Fall ist auch eine großartige Zeit, um zu beobachten und fotografieren Enten, da sie an ihrem besten Gefieder sind, nachdem sie durch eine neue Post gezüchtet Häutung.

Zahlen der grünen geflügelten Knickente, nördliches Spießente, amerikanisches wigon und Stockenten haben oben im letzten Monat in den Teichen wie Ambleside und Maplewood aufgebaut. Keep watch für die schöne Ring necked Ente. Dieser Taucher ist eine echte Schönheit, aber Sie können einige Schwierigkeiten sehen den “Ring um den Hals” ein Ring auf seine Rechnung ist leichter zu sehen. Viele Leute glauben, dass es die Ringberechnung Ente genannt werden sollte, aber es gibt offizielle Namen für Vögel (American Ornithologists ‘Union Checkliste) so ring necked es sein! Andere Wasservögel, die im Herbst gesucht werden, sind Gackern, Weißfronten und Schneegänse. Suchen Sie nach dem kleinen Gackern mit Kanada-Gänsen. Wenn Sie eine ältere Feldführung verwenden, wird die gackernde Gans nicht als solche gezeigt (kleinere Arten werden). Das Gackern ist das Ergebnis einer Spaltung (das Gegenteil von Klumpen) der Kanadagans.

Der beste Ort, um zu sehen, Schnee Gänse (die vor kurzem aus dem hohen Norden in den Tausenden), ist das Fraser Delta (George C. Reifel Migrationsvögel Sanctuary). Allerdings wurden sie gesehen fliegen über die North Shore, und von Zeit zu Zeit sind einige gelandet.

Die seltene weißfronierte Gans bekommt ihren Namen von der hellen Fläche an der Basis ihrer Rechnung. Schwarze Flecken auf dem Bauch gaben ihm den alten Namen der Speckle Bauchgans.

Fall ist eine große Zeit, für Raubvögel aufzupassen, da das unterere Festland ein wichtiges Wintergebiet für diese Vögel ist. Um die Vogelfresser, Cooper’s Falken, scharfe shinned Falken und manchmal die merlin (ein kleiner Falke) erscheinen. Die ehemaligen zwei sind accipiters, die sich auf Fangvögel spezialisieren. Auf Pfählen und Delfine vor der Küste, für Weißkopfseeadler, Wanderfalken und, wenn Sie Glück haben, ein Gyrfalcon. Korn Aufzüge sind auch gute Orte, um für diese Greifvögel beobachten viele Tauben zu fangen!

Die Ospreys bei Maplewood sind für wärmere Orte nach Süden gegangen. Unsere Herzen gehen mit ihnen und wir freuen uns auf ihre Rückkehr im Frühjahr.

Kleine Vögel von bushtits bis Spechte grüßen die Besucher auf der Conservation Area bei Maplewood Flats entlang seiner Wege. Bushtits, Chickadees und Goldfinken haben jetzt ihre Winterbestände gebildet. Spatzen vor kurzem gesehen Lied, Fuchs, weiß gekrönt, goldene gekrönte, gefleckte towhee und dunkeläugigen junco.

Manchmal werden Sperlinge LBJ (kleine braune Jobs) genannt, weil sie schwer zu identifizieren sind (bräunlich!). Eigentlich sind Spatzen alle sehr schön mit markanten Feldspuren. Apropos Juncos, die meisten gesehen auf der North Shore sind von der Oregon-Typ, aber alle so oft, ein Schiefer farbig (Ost) erscheint, vor allem um Vogelfutteranlagen.

Es ist toll, draußen in der knackigen November-Luft auf den Spuren von Maplewood zu sein. Es gibt bunte Bäume, einen würzigen Duft in der Luft und wunderbare Vogelbeobachtung.

Al Grass ist ein Naturforscher mit Wild Bird Trust von British Columbia, die kostenlose Wanderungen am The Conservation Area bei Maplewood Flats am zweiten Samstag im Monat bietet. Der nächste Spaziergang wird Samstag, Nov. Diejenigen, die anwesend sein werden, schauen und hören für Vögel, die vor Ort durch den Herbst und Winter bleiben. Treffen Sie an der WBT-Website, 2645 Dollarton Hwy, North Vancouver. Spaziergänge gehen regen oder leuchten.