Noviembre un término de búsqueda motores más grandes

¿Qué términos condujo el mayor pico de volumen de consultas? Por qué la temporada de vacaciones afecta a los términos de búsqueda de los consumidores? Vamos a echar un vistazo a algunos de los términos más rápido crecimiento desde hace un año para tener una mejor idea de la tendencia en el interés de búsqueda de los consumidores.

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En entretenimiento, Barrio Sésamo cumple 40 años! ¡Feliz cumpleaños! Nueva Luna abrió Nov.20th, continuando su dominio gráfico (Taylor Lautner también está en las cartas).acai ¿Los términos de búsqueda relacionados con Crepúsculo ser menos popular en diciembre o serán los términos de búsqueda para la tercera entrega lo hacen en la lista de los motores? Lady Gaga anunció su gira norteamericana en noviembre y Alicia Keys lanzó su cuarto álbum (The Element of Freedom) el 15 de diciembre de 2009, que produjeron grandes aumentos de búsqueda para los dos. Michael Jackson, Avatar (lanzado 18 de diciembre), y Pérez (Hilton) completan la categoría de entretenimiento.

El 30 de noviembre de 2009, Charter Communications tiene su plan de quiebra aprobado, que extingue sus acciones y se corta aproximadamente $ 8 mil millones en deuda. Esto causó un aumento en el tráfico de búsqueda de 335% respecto al año pasado.

La popularidad de los medios de comunicación en línea no se ha detenido.

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Muchos de los mejores términos en declive son términos o tendencias que hemos visto en los últimos meses. Toda la parte superior 5 se discutieron el mes pasado y continúan su descenso.

Ropa de cama y las cosas (privadas: LIN) fue un muy popular término de búsqueda en noviembre pasado después de que la compañía comenzó a liquidar sus tiendas restantes en octubre de 2008.

bayas de acai se promovieron como una cura / remedio natural para numerosas dolencias y se dice que ayuda a perder peso, la libido, la digestión, la energía, el sueño, etc. Casi todas las reclamaciones eran científicamente infundada y se utilizaron (en muchos casos) para atraer consumidores en continuo facturación y otras estafas.

términos relacionados Crepúsculo genéricos están en declive como buscadores se centran en el título de la nueva película y los nombres de los actores específicos. Otros descensos de entretenimiento incluyen el canal de Disney, Jennifer Hudson, Nickelback y los Jonas Brothers.

Fallout 3 es un videojuego fuertemente revisado que fue lanzado en Norteamérica el 28 de octubre de 2008.

Drudge Report es una página web de agregación de noticias conservadora que está dirigido por Matt Drudge y vincula a las historias nacionales e internacionales sobre otros numerosos sitios web.

Las redes sociales MyYearBook y Friendster tanto parecen ser en su salida ya que tanto de su tráfico de búsqueda se ha reducido en más del 70% en el último año.

La historia más grande del mes. ¡Compras! Con los días de fiesta que lleguen con rapidez, términos comerciales (Lego, Old Navy, Amazon (NASDAQ: AMZN), Kohls (NYSE: KSS)) están en su punto más alto. Muchos de los términos, sin dejar de compras pensado, se centran en la recta conducta financiera (viernes negro de 2009, ofertas de Cyber ​​Monday, WalMart viernes negro, anuncios Viernes Negro, eBay (NASDAQ: EBAY), QVC, Craigslist el mayor productor en número de búsquedas 9 millón).

¿Se puede predecir qué temas serán calientes términos de búsqueda próximo mes y ¿recuerda lo que las noticias principales eran destellos pasado mes de diciembre? Ahora que el viernes negro es más, lo términos de compras aumentará a medida que se acerca rápidamente Navidad? Tendrán una nueva película o manía barrer la categoría de entretenimiento ahora que Luna Nueva ha sido puesto en libertad? Comprobar de nuevo en el próximo mes para mayor información.