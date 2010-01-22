OPP procéder à des arrestations dans l’oie meurtre

PICTON, Ont. Comté de Prince Edward OPP dire deux personnes ont été inculpées dans le cadre de la mise à mort d’une oie au cimetière Glenwood.

Deux adolescents, qui ne sont pas nommés par la police, ont chacun été accusés d’avoir tué des animaux autres que les bovins, la possession d’une arme dans un dessein dangereux, et pénétrer dans des locaux lorsque interdit de le faire.

«Ils étaient très docile et amical et très populaire auprès des visiteurs, en particulier les enfants”, a déclaré le cimetière Glenwood conseil présidente Sandy Latchford. “Un couple. Vient de les nourrir tous les jours et ils ont dit que les deux étaient inséparables comme un couple. veste goose canada Nourris, l’étang ne gèle jamais en hiver, ce qui en fait un lieu de rassemblement naturel pour les oiseaux pendant les mois les plus froids. Ni William ou Kate pouvaient voler et est resté dans l’étang ainsi que toute l’année.

Le 21 Mars, après avoir entendu des coups de feu, les voisins ont appelé la police, mais les coupables avaient disparu avant l’arrivée des policiers. Kate est porté disparu et présumé mort.

“Ceci est une propriété de 62 acres et il n’y a aucun moyen que nous pouvons éventuellement fermer tout le monde», a déclaré Latchford. «Nous comptons sur les voisins pour être nos yeux et nos oreilles, mais nous serons une discussion à propos de la sécurité très bientôt.”

Deux semaines plus tard, le cœur brisé William est encore visiblement ébranlé, ce qui rend de grands cris des bruits comme il se déplace autour de l’étang. Il a, cependant, forgé une nouvelle amitié avec une bernache du Canada et les bénévoles du cimetière sont impatients de voir si elle dure.

«Nous ne connaissons pas le sexe de la bernache du Canada, mais ils ont connu une croissance assez proche depuis Kate a été tué. L’oie vient chaque hiver, mais laisse toujours à l’été, il sera donc intéressant de voir si elle reste cette année,” Latchford dit.

«Au moins, William est installait maintenant car après il est arrivé, il a été vraiment le coup d’une agitation et ne voulait pas manger pendant quelques jours.”.