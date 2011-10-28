Pas de place pour l’expansion

Un rapport du personnel de la ville publié vendredi dit Guelph se dirige vers son troisième déficit annuel consécutif dans les opérations financières des services de la ville. municipalités de l’Ontario ne sont pas autorisés à faire des déficits, de sorte que l’hôtel de ville devra trouver un moyen d’équilibrer les livres quand il finalise son budget 2016 soutenu d’impôt, qui est fixé à se produire le 9 décembre

Les services municipaux ont été budgétisés à dépenser 112 millions $ en 2015, mais un écart de 1,72 M $ est maintenant prévu, indique le rapport. Mieux nouvelles financières des opérations de commissions et organismes extérieurs apporte la ville projetée déficit global pour l’année en baisse à 1,36 M $, dit-il.

Le personnel de la ville recommandent un budget de base avec un impact fiscal de 1,58 pour cent qui comprend des réductions au service de transport en commun et la fin de la collecte des feuilles mobiles à l’automne. doudoune goose canada En outre, ils recommandent une liste des expansions budgétaires pour la plupart nouvelles embauches qui ajouterait 1,25 pour cent à 2016 la propriété hausse des impôts, portant à 2,83%.

En plus de cela, les listes des expansions budgétaires possibles présentées par le personnel de mercredi ont souligné les zones où ils disent la ville HASN été budgétisé assez d’argent au cours des dernières années, contribuant à fin d’année écarts négatifs pour la ville dans son ensemble. Ceux-ci comprennent plus d’argent qui pourrait aller dans le budget 2016 pour la compensation de la route d’hiver et le coût des heures prolongées pour les autobus de la ville sur la fête du Canada.

Cela a soulevé quelques sourcils lors d’une réunion du conseil, mercredi dernier, qui a été consacrée à l’examen de trois listes d’extensions budgétaires possibles offerts par le personnel, y compris la liste recommandée avec son impact fiscal de 1,25%. Il y avait aussi une liste d’éléments d’extension proposés pour le conseil (pour un total de 4,4 millions $, avec un impact fiscal additionnel potentiel aussi élevé que 2,09%), ainsi qu’une liste des articles non recommandés par le personnel (pour un total de 3,85 millions $, avec une taxe supplémentaire potentielle l’impact aussi élevé que 1,83%).

Parmi les éléments de la liste était un élément 11,100 $ pour couvrir le coût des heures supplémentaires de fournir un service de bus la fête du Canada étendue, principalement pour aider les gens à se rendre à et de la fête du Canada à Riverside Park. Interrogé sur ce qui se passerait si le conseil décide de ne pas ajouter cette $ 11,100 au budget 2016, sous CAO Derrick Thomson a déclaré que son ministère allait trouver un moyen de fournir le service la fête du Canada dans tous les cas.

Cette façon de préparer un budget a suscité des critiques de la Con. Mike Salisbury. me semble que ce n’est pas un budget authentique; 1,58 pour cent est pas notre budget de base, dit-il.

CAO Ann Pappert a été établi dans la discussion. Don voient cela comme un jeu de coquille. Nous essayons d’être très transparent, dit-elle.

Le personnel essayaient de conseil pour discuter du genre de facteurs qui sont à l’origine de la ville pour exécuter des écarts négatifs sous-financement, Pappert dit. Elle a dit que lorsque le conseil a décidé il y a quelques années pour étendre le service la fête du Canada, il didn ajouter quoi que ce soit dans le budget à payer pour cela.

La liste contenait également 350 000 $ qui pourraient être ajoutés au budget comme pour le sous-financement persistant du coût de garder les routes claires de la neige en hiver de la ville, Thomson dit. Le montant d’argent que la ville a été budgétisé pour le contrôle de l’hiver HASN avéré être suffisant au cours des dernières années, at-il dit.

Même la liste contenait des éléments que certains conseillers veulent être ajoutés au budget 2016. L’un d’eux est de 50.000 $ pour lutter contre le Canada le problème de l’oie de ville une dépense que le conseil a approuvé en principe le 26 octobre, mais le personnel alors didn recommande dans le cadre du budget 2016.

Con. Bob Bell, a signifié un avis à la fin de mercredi réunion qu’il fera une motion le 9 décembre pour ajouter cette 50,00 $ item dans le budget 2016. Con. Leanne Piper dit qu’elle pensait avoir été le conseil le 26 octobre pour dépenser cet argent sur le problème de l’oie en 2016.

A la fin de mercredi réunion, il y avait aussi beaucoup d’autres avis d’intention donnés par divers conseillers pour obtenir certains postes dans le budget 2016, faisant apparaître l’augmentation de la taxe sera probablement dirigée vers le haut le 9 décembre

Une autre réunion du Conseil de la nuit suivante, où les réductions budgétaires proposées par le personnel dans le budget 2016 de base ont été discutées, didn dissiper cette impression d’un budget dirigé vers le haut.

Plusieurs conseillers se sont opposés jeudi à des réductions proposées à Guelph Transit et de ramassage de feuilles mobiles, à la fois partie du budget de base du personnel. Un autre ajustement du budget recommandé qui a attiré des commentaires négatifs est une augmentation de 15% des frais en 2016 pour les vendeurs Guelph Farmers Market. Parmi d’autres qui ont été interrogés est une proposition visant à économiser le coût de l’embauche d’un employé à temps partiel pour aider à communiquer des informations de retard de construction au public pendant la saison de construction.