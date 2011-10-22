L’Année de l’oie

Un oiseau aux abois sur une trajectoire de collision avec un morceau célèbre, et qui était juste le début de notre bestiaire! Nous avons eu des cerfs! Nous avons eu des tortues! Nous avions salamandres! Nous avons eu la marmotte! canada goose jacka herr Nous avons eu des ours! Nous avons eu des avocats! Tous qui peuplent les 12e Prix annuels Toady, notre tour d’horizon des bizarres, farfelus ou merveilleuses histoires de nouvelles de l’année.

Nommé en l’honneur d’une autre créature du toadfish, en regardant plus drôle vivant en Virginie nos prix rendent hommage à la sublime et le ridicule à Hampton Roads et ailleurs dans l’état; une commémoration de tous les temps vous a pris votre journal en 1999 et a dit: «Qu’est-ce sur la terre”

Comment le 21ème siècle peut couronner cela?

LE TOP Toady STORY

DIVE NEZ!

Tout en inaugurant nouvelles montagnes russes de Busch Gardens, Apollo Chariot, modèle de couverture Fabio a été frappé dans le nez par une bernache du Canada.

ET LE Toady GOES TO

WHITE MAN HEAP GOOFY

Tout en considérant une résolution demandant la reconnaissance fédérale pour certaines tribus indiennes de Virginie, plusieurs membres de la Chambre des délégués ont commencé à marteler leurs pupitres à l’imitation des tambours indiens.

UN ARBRE GOES EN HAMPTON

La famille du légendaire “Arbre Lady” de Hampton finalement appelé il se ferme après que son fils a été une contravention pour la décoration d’un arbre sur la I 64 médiane.

COMBIEN DE TEMPS POUVEZ-VOUS MARCHEZ EAU?

fonctionnaires de l’Etat a déclaré que, dans l’éventualité d’un ouragan majeur ou d’urgence similaire, il serait impossible d’évacuer la péninsule à temps. «Il faudrait plus de 20 heures pour vraiment sortir tout le monde», a déclaré Stephany Hanshaw du Département des transports de l’État.

En outre, nous soupçonnons IT’S A DÉMOCRATE

Del. L’effort de George Grayson pour avoir la tortue-boîte orientale nommée reptile officielle de l’Etat a échoué après les législateurs ont découvert qu’il était déjà le reptile officiel du Tennessee. En outre, son nom latin est Terrapene carolina.