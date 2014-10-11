Små humper på en Toddler

Oppdage små humper på barnas hud kan lede deg til å bekymre deg for at barnet ditt kan ha en smittsom sykdom som meslinger eller kusma, en allergisk reaksjon eller en annen sykdom. Kresne type utslett og dets potensielle årsaker kan hjelpe deg med å avgjøre hvordan å behandle utslett. Selv utslett sjelden viser noen alvorlige problemer, ring legen din dersom du merker et utslett hvor som helst annet enn din pjokk bleie området. De vanligste årsakene til små hud humper, ifølge Dr. Legen din kan be deg om din pjokk prøvd noen nye matvarer, hud kremer eller lotion for å hjelpe ham å finne ut hva som forårsaket hennes utslett. Hvis pjokk kjører en feber, deretter bryter ut med små humper, kanskje hun har en av disse typer sykdommer. Disse typer utslett ofte starter på stammen og spre til barnas ekstremiteter. canada goose outlet Unngå over bunting eller over dressing pjokk. Bruk en kul vask klut til å tørke huden hans ned hvis han blir varm og svett. MedlinePlus advarer mot å bruke babypudder for å unngå varme eller kontakt utslett siden de sjelden forebygge eller lindre dem. Siden støt forårsaket av molloscum ofte klø, kan barnet ditt smitte andre ved å skrape hans humper og deretter berøre andre mennesker eller andre deler av kroppen hans. Folk kan også få viruset ved å berøre overflater eller objekter infisert med viruset, som håndklær eller leker som tilhører et barn med molloscum. Det humper forårsaket av molloscum kan somle i seks måneder til ett år. Etter å ha bekreftet infeksjon med legen din, anbefaler Babycenter nettstedet bandasjerings humper som ikke omfattes av ditt barns klær for å hindre dem fra å spre seg.