stiehlt Rampenlicht mit atemberaubenden Gold Schlange trimmen über ihren Rücken

Einführung in die Veranstaltung, Topmodel Heidi Klum, die auch in Marchesa gekleidet war, sagte, dass es mehr als 10 Millionen Euro erhöht (12.900.000 $) pro Jahr für die AIDS-Forschung.

Andere Auktionsartikel inklusive Tickets für Hollywood Veranstaltungen, ein Damien Hirst Malerei, ein Annie Leibovitz Familienporträt, die Chance, moncler outlet http://www.moncleroutletde.top/ in vier Filmen zu Stern und eine private Leistung von Simon Le Bon und John Taylor von Duran Duran.

Bassey geweckt Berühmtheit Nachtschwärmer tief in die Tasche am 20. amfAR Gala in Cap d’Antibes Donnerstag zu graben, zu helfen einen geschätzten $ 25.000.000 für die Aids-Forschung an der Gold Themen Auktion Veranstaltung in der Nähe von Cannes Film Festival zu erhöhen.

Heidi hallo: Modell und Wirklichkeit Persönlichkeit Klum hob ein Glas auf das Publikum, wenn sie in ihrem Marchesa Kleid auf die Bühne nahm

Rot auf Rot: Redhead Jessica Chastain war die Essenz von Stil, als sie den Raum während der Bash adressiert

Die jährliche amfAR Gala hat seit zwei Jahrzehnten der Film- und Modeindustrie “reich und mächtig angezogen und in diesem Jahr war keine Ausnahme, mit Film-Mogul Harvey Weinstein vielleicht die Hollywood-Äquivalent des Midas Touch Leonardo DiCaprio, Jessica Chastain, Janet Jackson, Milla Jovovich und Goldie Hawn sitzen nebeneinander.

Stein, ein aufdringlich, aber charismatischen Gastgeber, begonnen, sich einen legendären Status über das Ereignis amfAR Vorsitz zu verdienen, seit der Verabschiedung des Gründers Elizabeth Taylor im Jahr 2011.

“Ich habe gehört, dass jemand in den Weltraum gehen heute Abend könnte. Vielleicht ein Gerücht vielleicht auch nicht “, sagte Weinstein vor der Auktion.

Andere Artikel versteigert enthalten eine Andy Warhol Lithographie von Taylor, eine Chance, ein Familienporträt von ikonischen Fotografin Annie Leibovitz, eine Woche in Modedesignerin Donna Karan in der Karibik verstecken genommen zu haben, entfernt und eine schimmernde 53 Karat Diamant-Halskette.

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Die überschüssigen Gala blieb nur eine Front zu einer der größten fundraisers der Welt im Kampf gegen AIDS, einer Krankheit, die amfAR sagt immer noch weltweit rund 34 Millionen Menschen betroffen sind.

“Ja, Sie können denken, es ist ein dummes kleines Abendessen, können Sie es als voll von Prominenten verkleidet verspotten kann”, sagte Leibovitz, deren Foto von Niagara Falls auch auf einer Auktion verkauft. “Aber das fehlt der Punkt. amfAR 80 Millionen US-Dollar hat sich erhöht, da es begann. Das ist der Punkt.

Es hatte einige 38 Gold und Schwarz Aussehen von Designern wie Dior, Chanel, Lanvin und Prada von Modellen getragen wie Karlie Kloss Karolina Kurkova, Angela Lindvall und Alessandra Ambrosio Modelle, die auf einem Laufsteg zwischen Esstischen stolzierte.

Die herausragenden Kleider waren eine benutzerdefinierte Gold lange Ärmel Kleid mit freundlicher Genehmigung von Valentino gestickt, und ein kundenspezifischen Gold plissiert Minikleid von Givenchy. Alle Kleider ging unter den Hammer auf einen einzigen Bieter, den Verkauf in nur ein paar Minuten für eine Staffelung $ 1.560.000.

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Obwohl Prominente in Spendierlaune waren Nachrichten, dass Diebe 80 ausgetrickst Wachen Sicherheit und mit einer Kette aus aus, die Schöpfer sagen wert ist eine Staffelung € 2.000.000 ($ 2.600.000) der zweite derartige Schmuck heist während dieses Filmfestival in Cannes in diesem Jahr hatte Prominenten mehr klammern eng auf ihre Juwelen.