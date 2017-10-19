Word Wide Media Reporting on the Inhuman DOS – Raniere – Bronfman – Updated regularly as new stories appear

Frank Parlato
world wide media on branding women, nxivm, keith raniere

Clare and Sara Bronfman hired me to bring out the truth about Keith Raniere. Of course they did not tell me the truth about Keith Raniere.

However thanks to the brave people who told the truth about the man who likes to be called Vanguard – the world is beginning to learn the truth about Keith Raniere.

What has yet to be reported is the criminality, financial crimes, tax evasion, child rape, and the fact that without the two Bronfman sisters – none of this would have been possible for Keith to accomplish.

The original branding story was published on June 5, 2017: Part 1: Branded Slaves and Master Raniere; Sources: Human branding part of Raniere-inspired women’s group

The New York Times published a story today and here are some new stories.

Stay tuned for a more fulsome report later.

 

New York Times: Nxivm, a Secret Group That Branded Women, Is Under Review

News.Com.Au: NXIVM, the secret group accused of branding women

The Hamilton Spectator: ‘Master, please brand me’: Inside the secretive self-help organization Nxivm

Nigeria Today: Inside The New York Cult That Brands Followers And Asks For Nudes As “Collateral”

Jew World Order: Inside a Secretive Group Where Women Are Branded

USA Science News: A New York ‘self help’ club for women allegedly requires naked photos for admission, brands members with a hot iron, and urges them to follow a near-starvation diet

My Times Now: ‘Master, please brand me’: Inside the secretive self-help organization Nxivm

Allure: This “Self-Help” Group Branded Women, Former Member Says

NewZeb: Catherine Oxenberg: Daughter Was Slave In Secret Cult

WNYT (Channel 13) Albany: Shocking allegations about Capital Region group some call ‘cult’

KABC Radio: She Thought It Would Be a Tattoo. It Was a Branding

Daily Mail: The secret self-help group that BRANDS women’s bodies as part of a disturbing ritual intended to be ’empowering’ and ‘a force for good’

Heavy: Keith Raniere: 5 Fast Facts You Need to Know

Forward: How Bronfman Sisters Bankrolled Secretive ‘Self-Help’ Group With $150M – And Sparked Family Feud

Toronto Star: ‘Master, please brand me’: Inside the secretive self-help organization Nxivm

Business Insider: A New York ‘self help’ club for women allegedly requires naked photos for admission, brands members with a hot iron, and urges them to follow a near-starvation diet

Jezebel: New York Times Report: Secretive Group Called Nxivm Burns Women With Brands

MSN News: Inside a Secretive Group Where Women Are Branded

The Cut via Yahoo News: The Terrifying ‘Self-Help’ Group That Allegedly Brands Women

Real Clear Life: Inside Nxivm, the Cult That Branded and Blackmailed Women

Daily Gazette: Inside a secretive group where women are branded

Radar Online: Catherine Oxenberg’s Daughter Gravely Ill After Being Slave In Secret Cult

Forward (American Jewish Publication): Bronfman Sisters Named As Members Of Shadowy Group That Branded Women

Gothamist: Report: Albany-Based Self-Help Group’s Secret Society Branded Female Members

National Post: Inside the Vancouver chapter of a secretive group where women are branded by their ‘masters’

New York Upstate: Report: Secret group in Capital Region accused of branding women

Newser: She Thought It Would Be a Tattoo. It Was a Branding

Times Union Blog: A.M. Roundup: State has declined to act against secretive group

 

Mexican Newspapers

 

Yancuic: Salinas Occelli, Le Barón, Gilberto Lozano

EJE Central: Hijo de Salinas difunde replica de grupo accusado de abusos contra mujeres

AM: Rechaza hijo de Carlos Salinas maltrato a mujeres tras vínculo con secta

SDP Noticias: NYT vincula, sin fundamento, mi organización con maltrato a mujeres en EU: Emiliano Salinas

Vanguardia: Emiliano Salinas anuncia “medidas legales” contra artículo de NYT

Animal Politic: Emiliano Salinas rechaza vínculos con secta que explota sexualmente a mujeres en EU

Quien: Emiliano Salinas responde a las acusaciones que lo vinculan con “secta”

Economiahoy: Hijo de Salinas de Gortari actuará legalmente por nota del NYT que lo vincula a secta

Univision: El esposo de Ludwika Paleta niega vínculos con una secta que explota a mujeres

El Mercurio: Sin fundamentos acusaciones del NYT en su contra: Emiliano Salinas

Milenio: Hijo de Salinas niega relacion con secta que explota mujeres

Informador: The New York Times liga a hijo de Salinas con secta sexual

La Silla Rota: Se deslinda NXIVM de supuesta secta

XEU.com: Responde hijo de Salinas de Gortari sobre presunta secta que maltrata a mujeres

E-Consulta: Emiliano Salinas rechaza vínculos con NXIVM, secta acusada de maltratar mujeres

El Financiero: Hijo de Salinas, vinculado a secta que abusa de mujeres

Hola Ciudad: Organización vinculada al esposo de Ludwika se defiende tras acusaciones de NYT

Mi Morelia: Reporte del NYT son mentiras, dice Emiliano Salinas sobre empresa que abusa de mujeres

Sin Embargo: Emiliano Salinas anuncia “medidas legales” contra artículo de NYT que acusa a NXIVM de mutilar mujeres

Debate: Hijo de Salinas rechaza vínculo con maltrato de mujeres

La Prensa Grafica: Hijo de expresidente mexicano vinculado a secta sexual

El Universal: Hijo de Salinas Difunde postura de Nxivm, organizacion accusada de marcar mujeres

El Occidental: NXIVM se deslinda de grupo acusado

Net Noticias: NYT LIGA A HIJO DE CARLOS SALINAS CON SECTA QUE MALTRATA MUJERES

Puebla Online: Hijo de Carlos Salinas, apoyado por filántropos que abusan mujeres: NYT

Diario Ultimatum: HIJO DE CARLOS SALINAS OPERA ORGANIZACIÓN BASADA EN SECTA QUE MALTRATA MUJERES EN EU

ADN Sureste: Hijo de Salinas dirige filial de secta que abusa de mujeres: NYT

Hola Ciudad: Esposo de Ludwika Paleta es relacionado con secta que ‘marca’ a mujeres como ganado

MiMorelia: Hijo de Salinas de Gortari, vinculado a secta que presuntamente maltrata a mujeres

Mundo Hispanico: Aseguran que esposo de Ludwika Paleta encabeza grupo de ‘autoayuda’ que maltrata a mujeres

Univision: Mujeres denuncian un grupo secreto en EEUU en el que fueron marcadas con fuego como ganado

Peru 21: Esposo de Ludwika Paleta es vinculado con secta que maltrata a mujeres

El Diario de Chihuahua: NYT liga a hijo de Carlos Salinas con secta que maltrata mujeres

Uno Masuno: Hijo de Salinas de Gortari vinculado con secta que maltrata mujeres

Provincia: Vinculan al hijo de Carlos Salinas con secta que maltrata a mujeres

Debate: NYT liga a Salinas Occelli con secta que maltrata mujeres

Huffington post: “Mi papá ha sabido apreciar tu programa” dijo Emiliano Salinas al fundador de la secta Nxvim

La Verdad: Hijo de Salinas de Gortari miembro de secta que abusó de mujeres

Soy Carmin: Vinculan a esposo de Ludwika con secta maltrata mujeres

Diario Cambio: Vinculan al esposo de Ludwika Paleta con trata de blancas

Huffington Post: El silencio de Ludwika Paleta ante los señalamientos hacia Emiliano Salinas

El Universal: Vinculan a organizacion de Emiliano Salinas con grupo que “marca” a mujeres en EU

Economiahoy: Revelan maltrato a mujeres en secta estadounidense a la que pertenece hijo de Salinas de Gortari

Publimetro: Vinculan a esposo de Ludwika Paleta con presunta secta que maltrata mujeres

Vanguardia: Hijo de Salinas de Gortari es miembro de una secta que marca a mujeres con hierros calientes

Tabascohoy: Hijo de ex presidente Salinas, miembro de secta que abusó de mujeres

SDP Noticias: Hijo de Salinas de Gortari dirige grupo basado en secta que maltrata a mujeres: NYT

El Diario: Vinculan al esposo de Ludwika Paleta con secta que marca mujeres como ganado

La Silla Rota: El grupo femiista que exige ritos con sucursal en Mexico

PSN enlinea: Hijo de Salinas inspirado en secta que maltrata a mujeres: New York Times

Megalopolis: Hijo de Salinas es miembro de una secta que marca a mujeres con hierro caliente

EJE Central: Hijo de Salinas dirige filial de secta que abusa de mujeres: NYT

Huffington Post: Así funciona la ‘secta’ a la que pertenece Emiliano Salinas, hijo del expresidente

Grupo Formula: Hijo de Carlos Salinas opera organización basada en secta que maltrata mujeres en EU: diario. Con Óscar M Beteta

Proceso: El NYT revela maltrato a mujeres en secta que inspiró al hijo de Carlos Salinas

La Raza: Vinculan al esposo de Ludwika Paleta con secta que marca mujeres como ganado

Sin Embargo: Secta llamada “NXIVM” marca a mujeres con hierros calientes: NYT; en México, hijo de Salinas es miembro

Taringa: NXIVM: La Secta Enquistada En La Cupula Politica Mexicana

Hilo Directo: NYT revela abusos a mujeres en secta que inspiró al hijo de Salinas

Regeneracion: Hijo de Salinas de Gortari es miembro de secta que abusó de mujeres

E-Consulta: Publican que hijo de Salinas dirige grupo basado en secta que maltrata mujeres

 

 

 

